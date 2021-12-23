Синоптики предупреждают о сильном снегопаде — снежный покров к утру может увеличиться на 12 сантиметров
Foto: LETA

В ночь на пятницу в Латвии будет облачно, во многих регионах ожидается снег, на западе Курземе — мокрый снег и дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На северо-западе страны пройдет сильный снегопад — снежный покров к утру может увеличиться на 12 сантиметров.

Ночью будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, который местами на побережье в порывах составит 15 метров в секунду. Температура воздуха будет от -2 до -7 градусов, на Курземском побережье — от -1 до +2 градусов.

Днем в пятницу над Латвией по-прежнему будет находиться зона осадков — ожидается снег, в отдельных регионах продолжительный. Снежный покров увеличится на 5-8 сантиметров.

Во второй половине дня начиная с запада небо прояснится. Температура понизится до -5 градусов, в Курземе составит от 0 до +2 градусов.

В Риге ночью выпадет от 2 до 4 см снега, температура составит около -4 градусов. Днем ожидается продолжительный снегопад, во время которого снежный покров увеличится на 5 сантиметров. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.

Государственная пожарно-спасательная служба предупреждает, что в Гауе и других реках образовались куски льда, на которых могут появиться торосы. По мере усиления морозов ожидается образование новых торосов, которые могут привести к повышению уровня воды и затоплению берегов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов