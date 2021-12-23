Синоптики предупреждают о сильном снегопаде — снежный покров к утру может увеличиться на 12 сантиметров

В ночь на пятницу в Латвии будет облачно, во многих регионах ожидается снег, на западе Курземе — мокрый снег и дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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На северо-западе страны пройдет сильный снегопад — снежный покров к утру может увеличиться на 12 сантиметров.

Ночью будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, который местами на побережье в порывах составит 15 метров в секунду. Температура воздуха будет от -2 до -7 градусов, на Курземском побережье — от -1 до +2 градусов.

Днем в пятницу над Латвией по-прежнему будет находиться зона осадков — ожидается снег, в отдельных регионах продолжительный. Снежный покров увеличится на 5-8 сантиметров.

Во второй половине дня начиная с запада небо прояснится. Температура понизится до -5 градусов, в Курземе составит от 0 до +2 градусов.

В Риге ночью выпадет от 2 до 4 см снега, температура составит около -4 градусов. Днем ожидается продолжительный снегопад, во время которого снежный покров увеличится на 5 сантиметров. Температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.

Государственная пожарно-спасательная служба предупреждает, что в Гауе и других реках образовались куски льда, на которых могут появиться торосы. По мере усиления морозов ожидается образование новых торосов, которые могут привести к повышению уровня воды и затоплению берегов.