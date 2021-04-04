Синоптики предупреждают о сильном ветре в Курземе

Сегодня во второй половине дня в Курземе возможен сильный ветер, предупреждают Государственная пожарно-спасательная служба и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Во второй половине дня юго-западный, южный ветер усилится в Курземе до 15-19 метров в секунду, а вечером местами, в основном на морском побережье, достигнет 20-23 метров в секунду.

ГПСС предупреждает, что такой ветер может ломать ветви деревьев, причинять небольшие повреждения зданиям, переносить с места легкие предметы, и для устранения разрушений необходимо вызывать спасателей по единому номеру телефона оперативных служб 112.