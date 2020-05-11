Синоптики предупреждают: в ночь на вторник в Латвии выпадет 6-8 сантиметров снега
Foto: LETA

Латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии подтвердил прогноз Global Forecast System (GFS) о том, что во вторник, 12 мая, в центральных и восточных регионах страны пройдет сильный снегопад. Он начнётся ночью ближе к утру. По уточненным данным, толщина снежного покрова составит 6-8 сантиметров.

Больше всего снега во вторник ожидается в окрестностях Бауски, Екабпилса и Ливаны, на Видземской возвышенности, в Мадоне, Гулбене и Алуксне. Курземе зона осадков может обойти стороной, а в Латгале вблизи белорусской границы в основном прогнозируется дождь.

Синоптики предупреждают, что большой урон на этой неделе принесут и заморозки по всей стране. На высоте 2 метров от земли температура воздуха местами опустится до -1..-6 градусов, ближе к земле мороз будет еще сильнее. По прогнозам, будут побиты рекорды холода.

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Алуксне Гулбене Екабпилс Курземе Ливаны
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