Синоптики предупреждают: в субботу весь день будет дуть шквалистый ветер

В субботу днем и вечером скорость порывов южного, юго-западного ветра в Латвии будет достигать 18-23 метров в секунду, в Курземе и на северном побережье Видземе ветер усилится до 24-29 метров в секунду, предупреждают синоптики.

Ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем дождь и мокрый снег пройдут по всей стране. Во многих районах, особенно в Курземе, ожидаются сильные осадки. Небо будет затянуто облаками. При этом температура воздуха составит от нуля до +6 градусов.

В Риге ночью и с утра существенных осадков не ожидается, однако позже пройдет дождь. Южный, юго-западный ветер постепенно усилится, в субботу во второй половине дня скорость его порывов достигнет 22 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит +2..+5 градусов.

Уровень воды в Риге вечером субботы превысит отметку желтого предупреждения, однако не достигнет уровня оранжевого предупреждения. В воскресенье ветер только немного ослабнет.