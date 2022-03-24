Синоптики рассказали, какой будет погода в последние выходные марта и начале апреля

Март в Латвии пока теплее климатической нормы, но, по прогнозам синоптиков, конец месяца будет прохладным, как и начало апреля.

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Согласно последнему прогнозу синоптиков, в пятницу в Латвии будет еще тепло и солнечно, а уже в субботу страну накроет сильный циклон, который принесет с собой похолодание и сильные ветра. Сообщается, что порывы северо-западного ветра в отдельных районах страны могут достигать 25 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу составит всего 2…7 градусов. В воскресенье ветер стихнет, но температура продолжит снижаться — ночью будет небольшой мороз, а днем ​​воздух прогреется всего до 0…5 градусов.

В понедельник Латвию накроет уже новый циклон, который принесет больше осадков. В Видземе и Латгале в ночь на понедельник ожидается снегопад. В местах стаивания образуется новый слой снега.

Всю следующую неделю погода будет прохладной: температура на востоке страны будет опускается до -10 градусов по ночам, а днем будет держаться чуть выше нуля.