Синоптики рассказали, какой будет погода в последние выходные марта и начале апреля
Foto: LETA

Март в Латвии пока теплее климатической нормы, но, по прогнозам синоптиков, конец месяца будет прохладным, как и начало апреля.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно последнему прогнозу синоптиков, в пятницу в Латвии будет еще тепло и солнечно, а уже в субботу страну накроет сильный циклон, который принесет с собой похолодание и сильные ветра. Сообщается, что порывы северо-западного ветра в отдельных районах страны могут достигать 25 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу составит всего 2…7 градусов. В воскресенье ветер стихнет, но температура продолжит снижаться — ночью будет небольшой мороз, а днем ​​воздух прогреется всего до 0…5 градусов.

В понедельник Латвию накроет уже новый циклон, который принесет больше осадков. В Видземе и Латгале в ночь на понедельник ожидается снегопад. В местах стаивания образуется новый слой снега.

Всю следующую неделю погода будет прохладной: температура на востоке страны будет опускается до -10 градусов по ночам, а днем будет держаться чуть выше нуля.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

Rus.Delfi.lv

Sharing Options

0

Source

Rus.Delfi.lv

Tags

Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?