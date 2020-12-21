Синоптики рассказали о погоде на Рождество и в новогоднюю ночь
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В течение ближайших двух недель на территории Латвии временами возможны дожди и снег, температура воздуха будет подниматься выше нуля, но также возможны морозы, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

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Перед Рождеством, 23 декабря, на территорию страны начнут поступать теплые воздушные массы. 23 декабря температура воздуха составит от +2..+4 градусов в восточных районах до +7 градусов - в Курземе. В конце недели станет прохладнее, во многих районах ожидается снегопад, в Латгалии и Видземе возможны морозы до -6 градусов.

Прогнозируется, что на следующей неделе установится менее влажная погода, будет дуть порывистый южный, юго-восточный ветер.

Согласно текущему прогнозу модели Global Forecast System, в новогоднюю ночь температура воздуха составит -1..+2 градуса, возможны дожди и снег, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

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LETA

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LETA

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