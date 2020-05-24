Синоптики: с началом лета в Латвию придет по-настоящему теплая погода

Следующая неделя в Латвии будет самой теплой с начала года, а в начале июня температура воздуха повысится еще больше, следует из новейших метеорологических прогнозов.

Во вторник и среду, 26 и 27 мая, температура воздуха в Латвии повысится до +17..+22 градусов, хотя местами на побережье она не превысит +14 градусов. Середина недели будет немного более прохладной, а в конце недели снова ожидается температура до +20 градусов. Ночью температура воздуха не будет превышать +3..+9 градусов.

Часто будет светить солнце, местами ожидается кратковременный дождь и раскаты грома, однако ветер будет преимущественно слабым.

Появление грозовых облаков возможно и в начале июня, когда температура воздуха достигнет +25 градусов.

Длительная жара пока не прогнозируется. По данным Датского метеорологического института, в этом году ожидается традиционное североевропейское лето — прохладные и дождливые дни будут чередоваться с солнечными и теплыми. В июле прогнозируется наибольшая вероятность сухой и жаркой погоды.