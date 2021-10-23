Синоптики: суббота будет дождливой, возможен град и мокрый снег

В субботу на большей части территории Латвии пройдет дождь, местами возможен небольшой град и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

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Небо будет особенно плотно затянуто тучами над северо-восточными регионами, на западе и юге страны между облаками чаще будет проглядывать солнце.

Западный, северо-западный ветер порывами достигнет 9-14 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +4 ...+9 градусов.

В Риге ожидается преимущественно пасмурный день, временами пройдут дожди, северо-западный ветер порывами усилится до 16 метров в секунду, температура воздуха не превысит +7...+8 градусов.

Погодные условия определяются пониженным атмосферным давлением.