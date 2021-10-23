Синоптики: суббота будет дождливой, возможен град и мокрый снег
Foto: AP/Scanpix/LETA

В субботу на большей части территории Латвии пройдет дождь, местами возможен небольшой град и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Небо будет особенно плотно затянуто тучами над северо-восточными регионами, на западе и юге страны между облаками чаще будет проглядывать солнце.

Западный, северо-западный ветер порывами достигнет 9-14 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +4 ...+9 градусов.

В Риге ожидается преимущественно пасмурный день, временами пройдут дожди, северо-западный ветер порывами усилится до 16 метров в секунду, температура воздуха не превысит +7...+8 градусов.

Погодные условия определяются пониженным атмосферным давлением.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt