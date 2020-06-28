Синоптики: температура воздуха впервые за долгое время опустится ниже отметки +20 градусов

После особенно жарких выходных территорию Латвии накроет холодный атмосферный фронт, который принесет похолодание. Погода в первой половине недели будет в основном облачной, практически по всей территории страны пройдут дожди, прогнозируют синоптики Латвийского Центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ночь на понедельник в Риге ожидается преимущественно ясная погода, температура воздуха не опустится ниже отметки +20...22 градуса. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, осадков не ожидается.

Днем в понедельник небо будет затянуто облаками, начиная с середины дня возможен дождь и гроза. Будет дуть ветер переменного направления скоростью до 8 м/с.

В ночь на вторник пройдет дождь, а температура воздуха опустится ниже отметки +20 градусов. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер.

В первой половиня дня во вторник ожидается небольшой дождь, после чего небо прояснится и воздух прогреется до +21 градуса.

В ночь на среду ожидается облачная погода, температура воздуха составит +16...17 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью до 11 м/с.

В среду днем ветер усилится, его скорость будет достигать 18 м/с, ожидается дождь, а температура воздуха не превысит +20 градусов.