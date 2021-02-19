Синоптики: в Латвии наступает пора весенней погоды, к концу февраля снега почти не останется

Всю оставшуюся часть февраля в Латвии ожидается преимущественно теплая, весенняя погода, сообщает LETA со ссылкой на заявление латвийского Центра геологии, окружающей среды и метеорологии. К концу месяца небольшой снежный покров останется лишь местами в Видземе и Латгале.

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На большей же территории страны снег растает и начнется паводок, отмечают синоптики. На небольших реках западной и центральной части Латвии прогнозируется стремительный рост уровня воды.

Уже сегодня в Латвии будет солнечно, немного увеличится облачность, а общая температура воздуха повысится.

В Курземе местами ожидается небольшой снег и дождь. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит -3..-8 градусов.

В Риге в пятницу будет солнечно, температура воздуха - около -6 градусов.