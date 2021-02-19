Синоптики: в Латвии наступает пора весенней погоды, к концу февраля снега почти не останется
Foto: LETA

Всю оставшуюся часть февраля в Латвии ожидается преимущественно теплая, весенняя погода, сообщает LETA со ссылкой на заявление латвийского Центра геологии, окружающей среды и метеорологии. К концу месяца небольшой снежный покров останется лишь местами в Видземе и Латгале.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На большей же территории страны снег растает и начнется паводок, отмечают синоптики. На небольших реках западной и центральной части Латвии прогнозируется стремительный рост уровня воды.

Уже сегодня в Латвии будет солнечно, немного увеличится облачность, а общая температура воздуха повысится.

В Курземе местами ожидается небольшой снег и дождь. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит -3..-8 градусов.

В Риге в пятницу будет солнечно, температура воздуха - около -6 градусов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

9

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Видземе Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса

Новые проекты

Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€