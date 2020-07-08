Синоптики: в ночь на четверг похолодает до +6 градусов

Чем ближе к середине лета, тем прохладнее становится: в ночь на четверг столбик термометра опустится до +6..+10 градусов, но на побережье по-прежнему будет тепло — до +14 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В четверг днем воздух прогреется до +16..+21 градуса.

Местами ночью и днем ожидается кратковременный дождь, возможны гроза и град.

Будет дуть умеренный южный и западный ветер.

В Риге также возможны кратковременные осадки, ночь похолодает до +7..+10 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов.