Синоптики: в новогоднюю ночь будет ясно, ветер стихнет, днем — без осадков

Сегодня вечером в Латвии ожидаются кратковременные осадки и сильный ветер, а в новогоднюю ночь погода улучшится, прогнозируют синоптики.

К вечеру северо-западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, на побережье — до 22 метров в секунду. Температура понизится, небо местами прояснится, а на отдельных участках дорог может образоваться обледенение.

В новогоднюю ночь будет ясно, ветер начнет постепенно стихать. Минимальная температура воздуха составит 0..-4 градуса, на побережье — до +4 градусов.

В первый день нового года будет светить солнце, во второй половине дня увеличится облачность, а к вечеру на востоке страны ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +1..+6 градусов.

В Риге 1 января ожидается незначительная облачность, без осадков, температура воздуха составит около +4 градусов.