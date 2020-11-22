Синоптики: в понедельник сохранится теплая погода, местами пройдут дожди
Foto: DELFI

В понедельник как ночью, так и днем в Латвии ожидается теплая погода — максимальная температура воздуха составит +5..+9 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ночью во многих районах страны ожидаются осадки, а днем кратковременные осадки, главным образом небольшой дождь, пройдут только местами.

Небо будет частично затянуто облаками. Скорость порывов западного, юго-западного ветра составит 8-13 м/с, на побережье — до 18 м/с. Ночью на западном берегу Курземе сохранятся порывы ветра скоростью до 21 м/с.

В Риге в понедельник из-за облаков будет выглядывать солнце, осадки маловероятны. Ветер будет умеренно дуть с запада, юго-запада. Температура воздуха ночью и днем составит +5..+8 градусов.

В среду температура воздуха в Латвии снова поднимется до +10 градусов, а к концу недели ожидается похолодание.

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LETA

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LETA
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