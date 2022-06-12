Синоптики: в понедельник станет прохладнее, пройдут дожди
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В понедельник в Латвии ожидается небольшая облачность, которая днем, вероятно, усилится, местами возможны грозы, прогнозируют синоптики.

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Ночью при слабом западном, юго-западном ветре температура воздуха понизится до +8..+13 градусов.

Днем будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +19..+23 градусов, на побережье — до +16..+18 градусов.

Небо над Ригой в ночь на понедельник будет ясным. Днем увеличится количество облаков, местами пройдут кратковременные дожди. При слабом юго-западном ветре температура воздуха ночью составит +11 градусов, днем ​​— до +21 градуса.

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Rus.Delfi.lv

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