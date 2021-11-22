Синоптики: в середине недели потеплеет, но последние дни месяца будут снежными
Foto: LETA

В ближайшие дни в Латвии станет теплее, но ближе к концу недели похолодает, будет чаще идти снег, прогнозируют синоптики.

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Утром 23 ноября большая часть страны будет покрыта снегом, а дороги будут скользкими. Днем воздух прогреется до +2 .. + 7 градусов, только на востоке страны сохранится небольшой морозец. Ночью в среду температура воздуха во многих местах опустится ниже нуля, а максимальная температура воздуха в среду и четверг составит +3 .. + 7 градусов, на побережье воздух прогреется до +9 градусов.

Ожидается, что в середине недели выпадет небольшое количество осадков, но циклоны могут принести больше осадков к выходным и на следующей неделе, при этом толщина снежного покрова в некоторых местах может превысить десять сантиметров.

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LETA

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LETA
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