Синоптики: В субботу Латвию накроют дожди, возможен град и грозы
Foto: LETA

В субботу в Латвии время от времени будет идти дождь, местами ожидается ливень, град и даже гроза, а также сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики.

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Небо временами будет проясняться. Грозы и интенсивные осадки более вероятны в Видземе.

Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, ветер ожидается умеренный западный, юго-западный, на побережье порывами до 17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +6…+10 градусов, а скорость западного ветра в порывах во многих местах достигнет 17-22 метров в секунду. Самые сильные порывы ветра будут сопровождаться ливневыми осадками.

В Риге в субботу временами будет идти дождь и ненадолго выглянет солнце. Во второй половине дня ожидаются порывы западного, юго-западного ветра скоростью до 16 метров в секунду. Температура воздуха: ночью +6 градусов, днем до +9 градусов.

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LETA

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LETA
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