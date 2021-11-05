Синоптики: В субботу Латвию накроют дожди, возможен град
Foto: LETA

В субботу в Латвии время от времени будет идти дождь, местами ожидается ливень, град и даже гроза, а также сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Небо временами будет проясняться. Грозы и интенсивные осадки более вероятны в Видземе.

Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, ветер ожидается умеренный западный, юго-западный, на побережье порывами до 17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +6…+10 градусов, а скорость западного ветра в порывах во многих местах достигнет 17-22 метров в секунду. Самые сильные порывы ветра будут сопровождаться ливневыми осадками.

В Риге в субботу временами будет идти дождь и ненадолго выглянет солнце. Во второй половине дня ожидаются порывы западного, юго-западного ветра скоростью до 16 метров в секунду. Температура воздуха: ночью +6 градусов, днем до +9 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту