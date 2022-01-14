Синоптики: в субботу сила ветра уменьшится

В субботу в Латвии будет ветрено, но скорость ветра станет значительно меньше, чем в пятницу, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ночью сохранится северо-западный ветер порывами до 14-19 метров в секунду, на побережье до 23 метров в секунду. В субботу днем сила порывов ветра уже не будет превышать 10-15 метров в секунду, на побережье — 18 метров в секунду.

Ночью во многих районах центральной и восточной части страны ожидаются небольшие осадки, дороги будут скользкими.

Температура воздуха составит -2..+3 градуса.

В Риге в ночь на субботу сохранятся порывы северо-западного ветра до 22 метров в секунду, днем — до 17 метров в секунду. Ночью ожидается небольшой дождь, днем между тучами выглянет солнце. Температура воздуха ночью и днем +2 градуса.

Объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о сильном ветре будет действовать до утра субботы.