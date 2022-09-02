Синоптики: в субботу сохранится прохладная погода, пройдут дожди

В субботу в Латвии теплее не станет, местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

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Ночью местами образуется туман — в основном на юго-востоке страны. Вдоль побережья местами ожидается сильный дождь, также возможны грозы с градом.

Минимальная температура воздуха ночью составит 0…+6 градусов, на побережье до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+17 градусов.

В субботу в Риге ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, днем также умеренный северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +7 градусов, в пригородах +3 градуса; днем температура повысится до +15 градусов.