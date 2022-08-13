Синоптики: в воскресенье жара усилится, дождя не ожидается

В воскресенье жара в Латвии усилится — температура воздуха в некоторых регионах страны достигнет +31 градуса, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
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В ночь на воскресенье небо будет частично облачным, без осадков. Температура воздуха понизится до +10…+14 градусов, местами на побережье — до +15…+17 градусов.
Воскресенье будет солнечным, с небольшой облачностью. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24…+29 градусов, местами в западных и центральных регионах — до +31 градуса.
В Риге ожидается жара до +30 градусов.
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