Синоптики: в выходные будет солнечно и жарко, на следующей неделе — дожди

В конце этой недели ожидается сухая и жаркая погода, а на следующей неделе — обильные осадки, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В пятницу температура воздуха повысится до +23…+28 градусов, ночная температура составит +9…+14 градусов. В субботу и воскресенье температура сохранится в переделах +23…+28, а ночи станут теплее — местами до +17…+19 градусов.

На следующей неделе в Латвии усилится влияние циклона. В понедельник постепенно увеличится облачность, и во второй половине дня в Латвию с юга придет зона осадков с грозами. Дожди продолжатся и во вторник, а в среду прогнозируются продолжительные ливни с грозами.

Ночная температура воздуха составит +16…+20 градусов, днем — +23…+28 градусов, местами до +30 градусов.