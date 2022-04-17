Синоптики: во второй день католической Пасхи будет больше облаков

В понедельник, 18 апреля, небо в Латвии частично затянет облаками, но осадков не ожидается.

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По прогнозам синоптиков, будет дуть северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью понизится до +1…-4 градусов, днем воздух прогреется до +7…+12 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью подует слабый северный ветер, а температура воздуха будет колебаться около нуля, в пригороде она даже опустится до -3 градусов. Днем ветер станет умеренным, а температура воздуха повысится до +10 градусов, у моря — до +7 градусов.