Синоптики: во второй день католической Пасхи будет больше облаков
Foto: DELFI

В понедельник, 18 апреля, небо в Латвии частично затянет облаками, но осадков не ожидается.

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По прогнозам синоптиков, будет дуть северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью понизится до +1…-4 градусов, днем воздух прогреется до +7…+12 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью подует слабый северный ветер, а температура воздуха будет колебаться около нуля, в пригороде она даже опустится до -3 градусов. Днем ветер станет умеренным, а температура воздуха повысится до +10 градусов, у моря — до +7 градусов.

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LETA

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LETA
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