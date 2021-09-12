Синоптики: воскресенье будет дождливым, в Риге возможны грозы
Foto: DELFI Aculiecinieks

В воскресенье, особенно днем и вечером, на большей части территории Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы, прогнозируют синоптики.

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Дождевые тучи будут двигаться с запада на восток, северо-восток.

Солнца будет мало, в Латгале сохранится более солнечная погода. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха составит +17…+23 градуса.

В Риге ожидается преимущественно пасмурный день с кратковременным дождем, возможны сильный дождь и гроза. При умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +21 градуса.

Погоду определяет циклон с центром в Скандинавии.

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LETA

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LETA
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