Синоптики: воскресенье будет дождливым, возможен град

В воскресенье на большей части территории Латвии ожидаются кратковременные осадки, большее количество осадков будет по второй половине дня и вечером, прогнозируют синоптики.

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В некоторых районах пройдут ливни и град, возможны также грозы.

Местами скорость порывов ветра увеличится до 16 м/с, на западном побережье Курземе порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Из-за облаков будет выглядывать солнце, в Латгале преимущественно сохранится пасмурная погода.

Максимальная температура воздуха составит от +2..+6 градусов в Латгале и восточной части Видземе до +7..+10 градусов в остальной части страны.

В Риге временами будет выглядывать солнце, ожидаются кратковременные осадки. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, максимальная температура воздуха в столице составит +8 градусов.