Синоптики: воскресенье пройдет без существенных осадков
Foto: LETA

В ночь на воскресенье во многих местах Латвии могут пройти дожди и мокрый снег, на некоторых участках дорог возможно обледенение, но день пройдет без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

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Ночью облачность уменьшится, днем ​​небо вновь затянется тучами.

Будет дуть медленный ветер. Ночью на побережье сохранятся порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

Минимальная температура утром будет -3 .. + 2 градуса, на побережье до +6 градусов. Днем воздух прогревается до +3 .. + 8 градусов, на западном побережье Курземе - до 10 градусов.

В Риге возможны кратковременные дожди, в течение дня не ожидается существенных осадков. Ночью сохранится порывистый северо-западный ветер и температура воздуха упадет до +3 .. + 5 градусов; днем будет дуть слабый ветер, и столбик термометра поднимется до +7 .. + 8 градусов.

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