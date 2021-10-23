Синоптики: воскресенье пройдет без существенных осадков

В ночь на воскресенье во многих местах Латвии могут пройти дожди и мокрый снег, на некоторых участках дорог возможно обледенение, но день пройдет без существенных осадков, прогнозируют синоптики.
Ночью облачность уменьшится, днем небо вновь затянется тучами.
Будет дуть медленный ветер. Ночью на побережье сохранятся порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду.
Минимальная температура утром будет -3 .. + 2 градуса, на побережье до +6 градусов. Днем воздух прогревается до +3 .. + 8 градусов, на западном побережье Курземе - до 10 градусов.
В Риге возможны кратковременные дожди, в течение дня не ожидается существенных осадков. Ночью сохранится порывистый северо-западный ветер и температура воздуха упадет до +3 .. + 5 градусов; днем будет дуть слабый ветер, и столбик термометра поднимется до +7 .. + 8 градусов.