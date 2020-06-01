Со среды в Латвию вернутся дожди и грозы, но потеплеет до +20

Начиная со среды местами в Латвии образуются дождевые облака, однако во многих районах центральной и западной части страны сохранится сухая погода, прогнозируют синоптики.

Вторник пройдет без осадков, температура воздуха ночью опустится до +2..+10 градусов, днем солнце прогреет воздух до +14..+19 градусов. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.

В последующие дни количество облаков увеличится, во многих районах пройдет дождь, местами - с раскатами грома. Ночи станут немного теплее. В наиболее солнечные дни температура воздуха будет превышать +20 градусов.

Возможно, к концу недели в стране наступит метеорологическое лето - среднесуточная температура составит больше +15 градусов.

Согласно нынешнему прогнозу "Global Forecast System", во второй половине следующей недели ожидается жара до 30 градусов.