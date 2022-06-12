Солнце с дождем и грозами: синоптики озвучили прогноз на воскресенье
Foto: LETA

В воскресенье в Латвии солнце будет периодически скрываться за облаками, местами пройдут кратковременные дожди, возможны также ливни с грозами, прогнозируют синоптики.

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Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +20…+24 градусов, на западном побережье Курземе и местами на побережье Видземе — до +17…+19 градусов.

В Риге солнце также будет чередоваться с облаками, возможен кратковременный дождь. Юго-западный ветер от слабого до умеренного сменится северо-западным. Максимальная температура воздуха составит +23 градуса.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения не рекомендуется длительное пребывание на солнце с 11 до 16 часов. Люди с особо чувствительной кожей без соблюдения осторожности в середине дня могут получить солнечный ожог в течение 15 минут.

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LETA

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LETA
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