Среда будет последним холодным днем на этой неделе
Foto: Shutterstock

В среду еще сохранится мороз, к тому же усилится ветер, ожидаются также осадки, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит от -8 градусов на побережье Курземе до -20 градусов местами в Латгале и Видземе. В течение суток температура повыится, на востоке страны до вечера среды сохранится десятиградусный мороз, а в Курземе начнется оттепель.

С запада небо затянется облаками, пройдет небольшой снег и метель. В среду вечером в Курземе ожидается сильный снегопад, который переместится в центральную часть страны, а на западе пойдет дождь.

Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 9-14 м/с.

В Риге ночью ожидается ясная погода, днем - облачная, с небольшим снегопадом, который к вечеру усилится. Температура воздуха в ночь на среду составит -14 градусов, а к вечеру повысится до -5.

Во второй половине недели ожидается оттепель.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Видземе Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы