Среда будет последним холодным днем на этой неделе

В среду еще сохранится мороз, к тому же усилится ветер, ожидаются также осадки, прогнозируют синоптики.

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Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит от -8 градусов на побережье Курземе до -20 градусов местами в Латгале и Видземе. В течение суток температура повыится, на востоке страны до вечера среды сохранится десятиградусный мороз, а в Курземе начнется оттепель.

С запада небо затянется облаками, пройдет небольшой снег и метель. В среду вечером в Курземе ожидается сильный снегопад, который переместится в центральную часть страны, а на западе пойдет дождь.

Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 9-14 м/с.

В Риге ночью ожидается ясная погода, днем - облачная, с небольшим снегопадом, который к вечеру усилится. Температура воздуха в ночь на среду составит -14 градусов, а к вечеру повысится до -5.

Во второй половине недели ожидается оттепель.