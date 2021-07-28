Среда будет теплой, но дождливой
Foto: LETA

Среда в Латвии будет теплой, при этом в стране пройдут кратковременные дожди и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В течение дня ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Дует слабый и умеренный юго-западный, южный ветер, во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +23…+28 градусов.

В Риге — переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза. Будет дуть юго-западный и южный ветер — от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +25…+27 градусов, прогнозируют синоптики.

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LETA

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LETA
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