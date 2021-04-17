Суббота будет преимущественно солнечной

В субботу погода будет преимущественно солнечной, однако временами возможно появление облаков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Несмотря на то, что на большей части территории Латвии день пройдет без осадков, в юго-восточных районах страны в первой половине дня возможен небольшой дождь.

Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит +13….+18 градусов, на курземском побережье Рижского залива - до +10…+12 градусов.

В Риге осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов.