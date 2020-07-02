Температура воды в реках и озерах Латвии - до +23 градусов
Foto: Shutterstock

Температура воды в большей части латвийских рек и озер сегодня составляет от +15 до +23 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Температура воды в Даугаве составляет +19..+22 градуса, а на Плявиньском водохранилище - около +23 градусов. В Айвиексте и Венте вода прогрелась до +21,+22 градусов, в Гауе - до +18 градусов, в Лиелупе - до +22 градусов. Холоднее всего вода в Амате, где ее температура составляет только +15 градусов.

В озерах температура воды составляет в среднем +19..+21 градус. Выше температура воды в озерах на востоке страны, например, в Лудзенском озере она составляет +22 градуса.

В море на латвийском побережье вода прогрелась до +15..+20 градусов. В Рижском заливе в Милгрависе температура воды составляет +20 градусов, а в Салацгриве и Скулте - +19 градусов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form