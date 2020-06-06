Температура воды в реках местами повысилась до +19 градусов

Температура воды в реках Латвии местами повысилась до +19 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине дня в субботу температура воды в Венте, Лиелупе и Мусе составляет +16..+19 градусов, а в других реках Курземе и Земгале - в среднем +14..+17 градусов.

Температура воды в Даугаве поднялась до +13..+17 градусов, в Айвиексте - до +17 градусов, в Гауе - до +14..+17 градусов.

Вода в больших озерах прогрелась до +14..+16 градусов. Согласно предоставленной Рижской думой информации, вода в озере Бабелитес прогрелась до +18 градусов.

Температура воды в море в среднем составляет +10..+14 градусов.

В ближайшие дни температура воды будет медленно повышаться.