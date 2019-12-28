Температура воздуха в Латвии в этом десятилетии на 1,4 градуса превысила историческую норму

В 2010-2019 годах средняя температура воздуха в Латвии составила +7,1 градуса, что на 1,4 градуса выше климатической нормы 1961-1990 годов, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

По сравнению с действующей нормой - средней температурой 1981-2010 гг. - это десятилетие было на 0,7 градуса теплее, а за последние пять лет средняя температура поднялась еще на 0,4 градуса, достигнув +7,5 градуса.

Уходящий год был в Латвии на 1,7 градуса теплее, чем 1981-2010 годы, и на 2,4 градуса теплее, чем 1961-1990 годы.

Норма 1961-1990 годов по стандартам Всемирной метеорологической организации используется как точка отсчета для оценки изменений климата. Действующей нормой на данный момент считаются средние показатели 1981-2010 годов, а с 2021 года нормой будут считаться показатели 1991-2020 годов.

Всемирная метеорологическая организация ранее выступила с сообщением, согласно которому 2019 год завершает декаду рекордно высоких температур воздуха во всем мире.