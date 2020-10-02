Уик-энд в Латвии будет теплым, но ветреным и дождливым
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В конце этой и начале следующей недели в Латвию поступят теплые и влажные воздушные массы с юга, прогнозируют синоптики.

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Ожидается облачность с прояснениями, временами возможны дожди и дымка.

В воскресенье в Латвии будет дуть юго-восточный ветер порывами до 11-16 метров в секунду, который может принести загрязненный воздух со стороны Белоруссии, Украины и России.

С воскресенья по вторник температура воздуха ночью будет не ниже +10..+15 градусов, днем - +14..+19 градусов, местами на солнце - до +22 градусов.

Во второй половине недели температура воздуха немного понизится, возможны дожди.

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LETA

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LETA
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