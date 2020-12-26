В Алуксне и Гулбене глубина снежного покрова достигла 14 см
Foto: LETA

В субботу утром в Латвии облачно, и во многих районах, в основном в центральной и восточной части страны, идет снег, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Алуксне и Гулбене глубина снежного покрова увеличилась до 14 сантиметров, и это самый глубокий снег в стране с февраля этого года.

На Видземской возвышенности - в Мадоне и Зосены - выпало десять сантиметров снега, примерно столько же - в Ливанском крае, в Даугавпилсе снега почти нет, также в Курземе и местами в центральной части страны снежный покров отсутствует.

Температура воздуха составляет +1..- 3 градуса. Дороги скользкие. Местами туман. Дует слабый ветер, в основном северо-западный.

В Риге выпало несколько сантиметров снега, и снегопад продолжается. При слабом северо-западном ветре температура воздуха колеблется около нуля.

Самая высокая температура воздуха в Европе 25 декабря составила +22 градуса в Греции. Самая низкая ночная температура воздуха в субботу составляет -35 градусов на севере Финляндии и -43 градуса на северо-востоке европейской части России.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Алуксне Гулбене Даугавпилс Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
5 идей новогодних подарков для мужа или друга
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть