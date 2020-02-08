В Алуксне образовался снежный покров высотой девять сантиметров

За прошедшую ночь высота снежного покрова в Алуксне увеличилась с трех до девяти сантиметров, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Даугавпилсе и Резекне высота снежного покрова составляет шесть сантиметров, в Гулбене - пять. Хотя бы небольшой слой снега есть во всей регионах Латгале, а также в большей части Видземе и Селии.

Это самое большое количество снега в стране с начала декабря.

Утром субботы небо затянуто облаками, во многих районах страны образовалась дымка, местами, главным образом в Видземе, образовался также туман.

Температура воздуха утром субботы составляет от 0..-2 градусов в Латгале до +2..+4 градусов в центральной и западной областях страны.

В Риге облачная и влажная погода, а температура воздуха составляет +3 градуса.