В ближайшие дни ожидаются дождь и ветер, но на выходных будет нетипично тепло
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В предстоящие выходные в Латвии ожидается нетипично теплая для конца сентября погода, но усилится юго-восточный ветер, прогнозируют синоптики.

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В четверг и пятницу местами пройдут дожди, больше осадков ожидается на западе страны. Температура воздуха будет такой же, как в предыдущие дни.

В субботу и воскресенье ожидается сухая и солнечная погода, восточный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8..+16 градусов, днем - +19..+25 градусов.

До 27 сентября могут быть побиты еще несколько температурных рекордов. С понедельника станет прохладнее, но осадков будет мало.

Самая высокая температура в конце сентября в Латвии была зарегистрирована 26 сентября 1975 года и 30 сентября 1942 года - +25,5 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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LETA

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LETA
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