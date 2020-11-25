В ближайшие дни в Латвии станет холоднее

В последние дни ноября в начале декабря в Латвии станет холоднее, ожидаются небольшие морозы, количество осадков уменьшится, свидетельствует прогноз модели Global Forecast System.

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В четверг вечером и в ночь на пятницу пройдут сильные дожди. После этого осадков станет меньше, ожидаются преимущественно снегопады, на дорогах появится гололед. Погода будет облачной.

В ближайшие сутки в Курземе температура воздуха поднимется до +9 градусов. В пятницу при умеренном северном, северо-западном ветре в Видземе и Латгалии похолодает до ноля градусов, местами возможен снег.

В субботу и воскресенье будет дуть слабый северо-восточный ветер, температура воздуха составит от +5 до -5 градусов. Теплее всего будет в прибрежных районах Курземе, прохладнее всего - в Видземе и Латгалии.

На следующей неделе тоже не ожидается серьезных холодов, температура воздуха, скорее всего, не опустится ниже -10 градусов. В восточных районах страны может образоваться стабильный снежный покров.