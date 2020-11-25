В ближайшие дни в Латвии станет холоднее
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В последние дни ноября в начале декабря в Латвии станет холоднее, ожидаются небольшие морозы, количество осадков уменьшится, свидетельствует прогноз модели Global Forecast System.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В четверг вечером и в ночь на пятницу пройдут сильные дожди. После этого осадков станет меньше, ожидаются преимущественно снегопады, на дорогах появится гололед. Погода будет облачной.

В ближайшие сутки в Курземе температура воздуха поднимется до +9 градусов. В пятницу при умеренном северном, северо-западном ветре в Видземе и Латгалии похолодает до ноля градусов, местами возможен снег.

В субботу и воскресенье будет дуть слабый северо-восточный ветер, температура воздуха составит от +5 до -5 градусов. Теплее всего будет в прибрежных районах Курземе, прохладнее всего - в Видземе и Латгалии.

На следующей неделе тоже не ожидается серьезных холодов, температура воздуха, скорее всего, не опустится ниже -10 градусов. В восточных районах страны может образоваться стабильный снежный покров.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Видземе Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта