В ближайшие дни временами ожидаются дожди
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В ближайшие дни временами ожидаются дожди, а температура воздуха будет умеренной, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В ночь на субботу, 2 мая, в Курземе будет дождливо, а утром и днем зона осадков пересечет большую часть страны. В воскресенье во многих регионах ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы.

Максимальная температура воздуха в субботу составит +11..+17 градусов, в воскресенье - до +19 градусов, на побережье будет прохладнее.

На следующей неделе температура воздуха немного понизится, ночью местами до -2..+5 градусов, а днем только временами превысит +15 градусов.

Также временами ожидаются осадки - в основном дождь, возможны грозы и град.

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LETA

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