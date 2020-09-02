В ближайшие недели резких изменений погодных условий не прогнозируется
Foto: F64

В ближайшие две недели в Латвии сохранятся переменчивые погодные условия, временами будет идти дождь, а температура воздуха существенно не изменится, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

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Ожидается, что средняя температура воздуха на 1-2 градуса превысит норму, а общее количество осадков будет немного меньше, чем обычно в сентябре.

Во второй половине этой недели синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами - грозовые ливни. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +8..+15 градусов, а во второй половине дня будет достигать +17..+22 градусов, в воскресенье ожидается небольшое похолодание.

Следующая неделя будет немного прохладнее этой. Осадков, скорее всего, будет немного, ожидается слабый или умеренный ветер.

Возможно, и вторая половина сентября не принесет существенных изменений погодных условий.

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LETA

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LETA
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