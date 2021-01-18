В ближайшие сутки будет идти снег, в Курземе ночью возможен снегопад
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

Вечером понедельника и в ночь на вторник облака с моря достигнут Курземе, что местами приведет к обильному выпадению снега, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии утром понедельника высота снежного покрова в Вентспилсе выросла с 15 до 29 см, однако позже начала сокращаться.

В ближайшие сутки во многих районах Латвии пройдет кратковременный снег. Во вторник начиная с запада небо прояснится, выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до -7..-17 градусов, а днем поднимется до -4..-11.

В Риге во вторник ожидается краткосрочный снег, в течение дня небо прояснится. Будет дуть слабый южный ветер, а температура воздуха составит около -10 градусов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Вентспилс Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии