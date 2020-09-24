В ближайшие сутки местами ожидается кратковременный дождь и туман
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Начиная с вечера четверга местами по Латвии ожидается кратковременный дождь, возможна также гроза, прогнозируют синоптики.

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В пятницу ночью и с утра во многих районах Курземе ожидается безветрие и образование тумана.

В целом по стране в пятницу будет переменная облачность, ожидается слабый или умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +8..+15 градусов, во второй половине дня в пятницу поднимется до +18..+24 градусов.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит от +15 градусов с утра до +22 градусов во второй половине дня.

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LETA

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