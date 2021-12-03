В ближайшие сутки станет еще холоднее, на следующей неделе - оттепель

В ближайшие сутки снегопад утихнет, а температура воздуха упадет. В середине месяца ожидается оттепель, и до Рождества, снег, возможно, растает, показывают прогнозы.

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Уже сегодня вечером температура воздуха опустится до -10 градусов. В ночь на субботу возможен мороз до -15 градусов, а в течение дня будет около +1..-4 градусов, на северо-востоке страны — до -4..-6. Местами будет идти снег.

В субботу ветер будет дуть с северо-востока, температура воздуха опустится до -3..-8 градусов, в Видземе и на севере Латгале — до -9..-14 градусов, местами ожидается небольшой снег.

В начале следующей недели в большей части страны температура опустится до -10..-15 градусов, будет дуть умеренный ветер, временами будет идти снег.

Во второй половине недели станет теплее, снег начнет таять. К концу недели по всей Латвии ожидается оттепель. Очень вероятно, что теплое время придет надолго, и под влиянием тепла и дождя к Рождеству снежный покров растает.

Судя по долгосрочным прогнозам погоды, несмотря на морозное и снежное начало декабря, средняя температура воздуха в декабре будет немного выше нормы, зима также ожидается не холодной.