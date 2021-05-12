В четверг Латвию пересечет дым из-за пожаров в России; качество воздуха немного ухудшится

В четверг территорию Латвии пересечет дым из-за пожаров в России, поэтому качество воздуха немного ухудшится, но не будет представлять опасности для здоровья населения, сообщила агентству ЛЕТА специалист по связям с общественностью Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Санита Пелеке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно прогнозам качества воздуха программы Европейской комиссии Copernicus, в четверг задымление будет перемещаться над территорией Латвии, а концентрация окиси углерода (CO) прогнозируется на уровне примерно 0,34-0,46 мг/кубометр на высоте 1,5 километра над поверхностью земли, пояснила Пелеке.

Согласно статистическим данным единственной в национальной сети станции контроля качества воздуха, которая находится в Лиепае, в мае среднесуточная концентрация CO в 2019 году составляла 0,24 мг/кубометр, в 2020 году - 0,23 мг/кубометр.

В соответствии с правилами Кабинета министров, восьмичасовое предельное значение, которое безопасно для человека, составляет 10 мг/кубометр, что идентично предельному значению, установленному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ также установила предельное почасовое значение - 30 мг/кубометр.

Пелеке сообщила, что 14 мая задымление продвинется дальше на север, и увеличения его концентрации на территории Латвии не ожидается.

Как сообщалось ранее, к Латвии приближается дым от лесных пожаров в России. Согласно данным Copernicus, дым накроет восток Латвии в среду, пересечет остальную территорию страны в четверг вечером и постепенно рассеется. Прогнозируется, что качество воздуха ухудшится незначительно.