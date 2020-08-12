В четверг местами ожидается дождь

В четверг утром и днем местами в Латвии ожидается дождь, больше осадков будет в Видземе, прогнозируют синоптики.

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Будет облачно, ветер умеренный с юго-запада и юга.

Минимальная температура воздуха ночью составит +6..+14 градусов, днем будет от +15 градусов в Видземе до +23 в Курземе и Земгале.

В Риге в четверг будет мало солнца, возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью похолодает до +13 градусов, в пригородах до +9..+12, максимальная температура во второй половине дня составит +20 градусов.