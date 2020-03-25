В четверг ожидается яркое солнце, а температура воздуха поднимется до +13 градусов

В четверг в Латвии будет сухая и ясная погода - по всей стране будет светить яркое солнце, прогнозируют синоптики.

Слабый или умеренный ветер будет дуть с запада и юга.

Минимальная температура воздуха на рассвете составит 0..-5 градусов, местами на побережье - +1..+3 градуса.

Во второй половине дня температура воздуха повысится до +10..+13 градусов в тени.

В Риге в четверг также ожидается ясная погода, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит ноль градусов, в пригородах - до -3 градусов. Во второй половине дня температура воздуха в столице составит +12 градусов.