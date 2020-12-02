В четверг сохранится небольшой мороз
Foto: Shutterstock

В четверг в Латвии сохранится небольшой мороз, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Небо преимущественно будет затянуто облаками, местами ожидается небольшой снег.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. В течение дня его порывы усилятся до 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1..-6 градусов, днем она поднимается до +1..-2 градусов.

В Риге в четверг ожидается облачная погода, временами небо будет проясняться. Существенных осадков не предвидится. Во второй половине дня порывы юго-восточного ветра усилятся до 11 м/с. Температура воздуха составит -3 градуса ночью и около нуля во второй половине дня.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений