В четверг временами будет идти дождь и усилится ветер

В четверг ночью и с утра небо над Латвией будет затянуто тучами, ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Днем количество облаков и осадков уменьшится, выглянет солнце.

Ночью на западном берегу Курземе, а днем и в остальной части страны порывы западного, юго-западного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. В четверг вечером и в ночь на пятницу ветер усилится еще больше.

Температура воздуха в ночь на четверг составит 0..+5 градусов, а днем воздух прогреется до +6..+10 градусов.

В Риге в четверг временами будет идти небольшой дождь. Начиная с середины дня небо временами будет проясняться, а порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +3 градусов, днем она достигнет +9 градусов.