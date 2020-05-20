В эту субботу потеплеет до +18 градусов, на следующей неделе до +23
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Еще в четверг, 21 мая, в Латвии ожидается холодная и ветреная погода, но в последующие дни температура воздуха начнет постепенно повышаться, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В пятницу во второй половине дня температура воздуха поднимется до +11..+16 градусов, а в субботу ожидается до +18 градусов. В воскресенье и понедельник будет немного прохладнее.

В соответствии с прогнозами "Global Forecast System", в середине следующей недели воздух прогреется до +18..+23 градусов, немного прохладнее будет только у моря.

В ближайшую неделю сохранятся переменчивые погодные условия - возможны дожди, местами пройдут грозы.

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LETA

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LETA
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