В конце недели ожидается холодная, ветреная и мокрая погода, местами образуется снежный покров
Foto: Shutterstock

В конце недели ожидается холодная, ветреная и мокрая погода, местами образуется снежный покров, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ближайшие дни прогноз погоды будет определяться циклоном с центром над Финляндией, под воздействием которого в конце недели ожидаются сильные порывы ветра.

Ночью температура воздуха местами может упасть ниже нуля градусов. Ожидаются частые осадки - дождь и мокрый снег.

В пятницу большая часть неба над Латвией будет затянута облаками, которые во многих районах принесут осадки - дождь и снег.

На выходных погода также будет облачной, но временами будет выглядывать солнце. На большей части территории Латвии временами ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Местами образуется снежный покров высотой от 2 до 4 см.

В субботу будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, скорость порывов которого ночью на побережье и днем во многих районах будет достигать 15-18 м/с. В воскресенье ветер немного поутихнет.

На выходных температура ночью будет опускаться до -1…+4 градусов, а днем составит +2…+6 градусов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур