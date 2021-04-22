В конце недели ожидается холодная, ветреная и мокрая погода, местами образуется снежный покров, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В ближайшие дни прогноз погоды будет определяться циклоном с центром над Финляндией, под воздействием которого в конце недели ожидаются сильные порывы ветра.

Ночью температура воздуха местами может упасть ниже нуля градусов. Ожидаются частые осадки - дождь и мокрый снег.

В пятницу большая часть неба над Латвией будет затянута облаками, которые во многих районах принесут осадки - дождь и снег.

На выходных погода также будет облачной, но временами будет выглядывать солнце. На большей части территории Латвии временами ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Местами образуется снежный покров высотой от 2 до 4 см.

В субботу будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, скорость порывов которого ночью на побережье и днем во многих районах будет достигать 15-18 м/с. В воскресенье ветер немного поутихнет.

На выходных температура ночью будет опускаться до -1…+4 градусов, а днем составит +2…+6 градусов.